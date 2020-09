RAI – PSG e City ancora non si sono mosse per Koulibaly, ma c’è ancora tempo

Ciro Venerato, nella sua lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato anche di Kalidou Koulibaly. Il difensore è in uscita, ma finora nessuno ha fatto un’offerta che accontenti il club partenopeo:

“Koulibaly? Non mi sbilancio perché conoscendo le dinamiche del mercato, bisogna aspettare un’altra settimana. 17 giorni alla fine del mercato sono tanti. Il Napoli il giocatore lo vuole dar via, ma alle sue condizioni. Sokratis è stato bloccato per rimpiazzarlo, non è stato liberato, non gli hanno detto ‘trovati un’altra squadra’, anzi, l’uno è legato all’altro.

De Laurentiis dice carta canta, ‘ volete Koulibaly? Fatemi un’offerta’. Vedremo se Psg e City si paleseranno e finora non l’hanno fatto: gli inglesi per i rapporti pessimi con la società partenopea e i parigini per il fair play finanziario. Leonardo potrebbe inventarsi un prestito con obbligo di riscatto come fatto con Milik alla Roma.”