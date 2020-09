Particolare commento negli studi di Sky Sport. Protagonista l’ex allenatore Corrado Orrico, che ha espresso il suo pensiero sul nuovo attaccante del Napoli, Andrea Petagna. Ecco quanto evidenziato:

“Se può fare bene Petagna a Napoli? Il vero problema di Petagna è che è 10 chili in sovrappeso.



Non è vero perché è sempre stato così? E infatti non ha mai giocato bene. Non mi piace così grasso“.