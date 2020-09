KKN – Petagna su Gattuso: “Trasmette tanta energia e carica. Voglio seguirlo, sono a sua disposizione”

Il nuovo attaccante azzurro ai microfoni dell’emittente radiofonica ha rilasciato importanti dichiarazioni sulla sua nuova avventura e sul suo nuovo mister. Queste le sue dichiarazioni:

“Gattuso determinante? È un grande, ho avuto la fortuna di allenarmi con lui al Milan, è stato un esempio per tutti, per la sua voglia, carisma e tutt’ora come allenatore trasmette tanta energia e tanta carica. Già in pochi giorni sto migliorando, voglio seguirlo e sono a disposizione. Un minuto o tutta la partita, sono a sua disposizione”.