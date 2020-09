KKN – Petagna: “Io come Cavani? “Stiamo parlando di un campione. Ho fatto tanta gavetta e ora mi sento pronto per il Napoli”

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli, il neo acquisto azzurro Andrea Petagna ha parlato delle sue sensazioni dopo l’approdo in una big come il Napoli. Non sono mancati paragoni con ex giocatori ancora molto amati all’ombra del Vesuvio, che hanno svolto un percorso simile al suo in carriera: tra tutti, interessante la sovrapposizione con il campione uruguaiano Edinson Cavani. Queste le sue parole in merito:

“Napoli consacrazione per me come per Cavani? Stiamo parlando di un campione. Io ho fatto tanta gavetta, mi sono conquistato la maglia del Napoli a Bergamo e Ferrara, ora sono qui, sono contento, voglio migliorare ancora, ho tanta fame, voglio fare gol e sono tanto felice qua a Napoli. Spero di dare soddisfazione e aiutare la squadra e sono a disposizione dell’allenatore“.