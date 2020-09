UFFICIALE – Due prestiti in Serie C per il Napoli: Zerbin alla Pro Vercelli, Mezzoni alla Feralpisalò

Doppia ufficialità in uscita per il Napoli: ritornano in prestito i giovani Alessio Zerbin, esterno offensivo classe 1999, e Francesco Mezzoni, terzino ed esterno di centrocampo classe 2000, in Serie C. Il primo andrà ad accasarsi alla Pro Vercelli, il secondo invece andrà alla Feralpisalò. Di seguito, i due comunicati:

“La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’esterno offensivo, classe ’99, Alessio Zerbin“.

“Feralpisalò Srl comunica che il difensore Francesco Mezzoni è stato acquisito, a titolo temporaneo annuale gratuito, dall’SSC Napoli. Benvenuto a Salò. Il giocatore nella scorsa stagione ha militato nella prima parte di stagione con la Carrarese mentre nella seconda parte con il Pontedera“.