Sky, Piccinini: “Sono felice che De Laurentiis abbia scelto Osimhen. Bisogna trovare il sostituto di Allan”

Il giornalista di Sky, Sandro Piccinini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto dichiarato:

“L’arrivo a Sky? Ritrovo grandi amici come Fabio Caressa, ci sono i presupposti affinché sia un divertimento oltre che un lavoro: sarà l’occasione per parlare di calcio in modo più tranquillo”.

“Serie A? Campionato altamente complesso, il mercato è ancora aperto e manca manca circa un mese alla conclusione: le big possono ancora potenziarsi, bisogna aspettare perché ci sono poche entrate a causa della crisi legata al Coronavirus. Bisognerà lavorare di creatività e scambi, qualcuno vende per poter ricomprare e ci si può guadagnare o perdere”.

“Osimhen e Tonali? Quando si parla di giovani, è importante investire quei soldi se sono ottimi prospetti: Osimhen è un grande talento e sono contento che De Laurentiis lo abbia scelto, sebbene dovrà far quadrare i conti con delle cessioni importanti”.

“I giocatori di personalità possono imporsi anche a vent’anni, si dà un po’ di respiro: non critico le scelte di Antonio Conte che vuole Vidal e Kolarov e preferisce andare sull’esperienza”.

“Per il centrocampo del Napoli si è venduto Allan e si deve rimediare in qualche modo: mi sembra che il club sia partito con le idee chiare sull’allenatore”