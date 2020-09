Pedullà: “Reguilòn al Tottenham per 30 milioni, accostarlo al Napoli non aveva senso”

Era stato cercato dal Napoli, Sergio Reguilòn. Il terzino sinistro del Real Madrid, ultima stagione in prestito al Siviglia, non vestirà la maglia azzurra.

La pista si era raffreddata ancor prima di riscaldarsi: troppo alte le cifre, zero margini per la clausola di recompra. Ora, il madridista classe ’96 dovrebbe accasarsi al Tottenham, come riferisce Alfredo Pedullà su Twitter:

#Reguilon verso il #Tottenham (a meno di un rilancio #United) per 30 milioni. Accostarlo al #Napoli non aveva senso, a quelle cifre. Infatti…

