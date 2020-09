Ciciretti cambia agente ed entra nella scuderia di Totti

Francesco Totti pesca in casa Napoli. La Ct10 management, la sua agenzia per la rappresentanza dei calciatori, ha chiuso l’accordo con Amato Ciciretti. Cambio di procura dunque per il calciatore azzurro, in uscita in questa sessione di mercato.

Nelle scorse settimane (prima che Ciciretti rientrasse dal prestito) Totti era stato a Castel Volturno, probabilmente in trattativa con qualche altro azzurro. Per ora entra nella sua scuderia l’ex 10 del Benevento, come annunciato anche dal post su Instagram dell’agenzia:

“Con grande soddisfazione diamo il benvenuto Amato Ciciretti nella nostra famiglia, calciatore del Napoli. Forza Amato!⁣”