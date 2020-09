Ceccarini: “Demme potrebbe ancora partire, così come Maksimovic senza rinnovo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista:

“Milik? C’è l’accordo tra la Roma e il Napoli, credo che almeno 25 milioni li guadagnerà. Koulibaly? Io resto dell’idea che andrà via ma ovviamente non per 100 milioni di euro. Secondo me sarà ceduto per 65-70 milioni. Oggi, con questa crisi economica, riuscire a prendere queste cifre è tanta roba. Magari credo che il Napoli se darà via Koulibaly prenderà un centrale.

Ho dei dubbi che faccia delle operazioni sugli esterni, mentre Veretout piacerebbe proprio tanto, così come Szoboszlai. Non so se oggi il Salisburgo lo vuole dare e a che condizioni. L’agente ha detto che per quest’anno resta ma può succedere di tutto. In tal caso però potrebbe partire Demme, così come Maksimovic potrebbe non restare senza rinnovo. Rinnovo Koulibaly? Come il discorso di Lautaro Martinez: il Barcellona non l’ha preso, si chiude il mercato e potrebbe rinnovare. .