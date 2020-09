Meno di una settimana e per il Napoli sarà il momento di esordire in Serie A. Prima di campionato a Parma, dove poco più di un mese fa gli azzurri hanno perso per 2-1. Si vedrà un Napoli simile, ma con qualche novità.

Secondo quanto scrive Repubblica, la sorpresa più importante si vedrà in attacco. Gattuso, infatti, pensa di mandare in campo dal primo minuto Petagna di punta, con Osimhen inizialmente in panchina.