ULTIM’ORA – Può saltare Sporting Lisbona-Napoli: tre calciatori del club portoghese positivi!

Clamorosa ultim’ora: Sporting Lisbona-Napoli non si gioca. Era prevista per le 20.30, ma a quanto pare l’amichevole non sarà giocata. Il motivo? Tre calciatori del club portoghese positivi al Coronavirus.

Ad annunciarlo è stato Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss, sul proprio profilo Twitter. Secondo quanto riferisce O Jogo, principale testata portoghese, la decisione non è stata ancora presa. I tre sono in isolamento, ma l’amichevole non sembra essere stata ancora annullata.

