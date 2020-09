Tuttosport: Hysaj rinnova, trovato l’accordo. Malcuit verso il prestito

Rinnova o non rinnova? Per mesi il Napoli, su Elseid Hysaj, ha sfogliato la margherita. Fino ad oggi, fino al nuovo colpo di scena in una trattativa passata troppo in sordina.

Nel suo ultimo intervento, l’agente Mario Giuffredi aveva dato sensazioni più che negative, forse per mettere fretta al Napoli. È servito: secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, nell’incontro di ieri sarebbe stato raggiunto l’accordo.

Un punto di intesa tra la richiesta di 2.8 milioni annui e l’offerta di 2.2. Ora, in caso di firma, il Napoli cercherà una squadra a cui cedere in prestito Malcuit.