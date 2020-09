Il Benfica si gode Vinicius, richiesta di 45 milioni al Tottenham per la cessione

Carlos Vinicius Morais non ha mai giocato con la maglia del Napoli, eppure è un nome abbastanza conosciuto dai tifosi. Il suo cartellino è stato del Napoli, seppur brevemente.

Preso in Serie B portoghese a 5 milioni, oggi ne vale molti di più. I goal con il Monaco convinsero il Benfica a prelevarlo dagli azzurri, per 17 milioni. Oggi ne vale molti di più, anche se non più i 60 sparati dai lusitani pre-lockdown.

23 reti tra campionato e coppa lo scorso anno, ora lo cerca il Tottenham. Secondo quanto svela il quotidiano Record, “bastano” 45 milioni per convincere il Benfica.