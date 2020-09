Contatti con Vigorito, ADL ha chiamato per sincerarsi delle sue condizioni: il presidente del Benevento in preda all’ansia

La notizia della positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis ha messo in apprensione i massimi dirigenti della Serie A. Mercoledì, infatti, tutti i rappresentati delle società del massimo campionato si erano ritrovati in Lega a Milano per l’Assemblea. Tutti i presenti sono stati sottoposti a tampone. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Guido Fienga della Roma e Urbano Cairo del Torino sono già risultati negativi al tampone.

Chi invece è ancora in preda all’ansia è Oreste Vigorito, che ha viaggiato in areo con il collega De Laurentiis in ritorno da Milano (pare senza mascherina in areo). Il presidente del Benevento è infatti in attesa da oltre 24 ore del tampone. Intanto il patron del Napoli si è sincerato delle condizioni del collega, sentendolo telefonicamente.