SPORTITALIA – Niente accordo con il Napoli, la Juve scarica Milik: il polacco ora pensa alla Roma!

Importanti novità di calciomercato riguardanti il Napoli. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, la Juventus ha deciso di rinunciare ad Arek Milik.

Il polacco aveva pensato anche di andare allo scontro con il Napoli, pur di approdare il prossimo anno a parametro zero e approdare in bianconero. La decisione della Vecchia Signora, però, cambia i piani. Ora Milik sta seriamente pensando alla Roma, in un’operazione senza Under, che si potrebbe chiudere nel giro di una settimana.