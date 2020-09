Petagna, doppio assist in 8′ e poi un goal come biglietto da visita: Mertens si complimenta

Andrea Petagna ha fatto il suo debutto in azzurro, subentrato ad Osimhen al 67′. Un impatto subito decisivo. Al primo pallone utile si è smarcato alle spalle della difesa, è stato servito e ha concesso l’assist al raddoppio di Ciciretti.

Secondo quanto riferito da Francesco Modugno in diretta su Sky, il primo a complimentarsi per la giocata è stato Dries Mertens, che dopo ha catechizzato Luca Palmiero in mediana.

Pochi minuti dopo, bis di assist: imbeccato ancora da Insigne, molto altruista nel servire Mertens per il goal del 3-0 azzurro. Pochi attimi prima del fischio finale, un sinistro di prima a incrociare, su assist di Mario Rui, fissa il punteggio sul 4-0.