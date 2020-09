Napoli-Pescara, entra Luperto nel 4-2-3-1: Gattuso lo reinventa mediano

Le amichevoli estive sono tempo per i tecnici di sperimentare soluzioni alternative. Anche se si giocano a settembre, con il campionato a meno di dieci giorni.

Si gioca in questi minuti Napoli-Pescara, penultima amichevole del Napoli. Con il punteggio di 1-0, ad inizio ripresa Gennaro Gattuso ha fatto partire la sua girandola di cambi. Tra loro, anche Ciciretti e Luperto, subentrati per Zielinski e Fabiàn Ruiz. Passaggio, dunque, al 4-2-3-1, con Ciciretti ad agire a destra, Mertens sottopunta.

Da mediano, invece, proprio Luperto, in un ruolo inedito: nasce come centrale difensivo e si adatta da terzino sinistro, ma per la prima volta ricopre il ruolo di interno in una mediana a due.