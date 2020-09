Lo Zenit sull’ex azzurro Rog, il Cagliari chiede 25 milioni

Ha lasciato Napoli lo scorso anno perché non era mai riuscito ad imporsi, ma il valore di Marko Rog non è mai stato in discussione. A Cagliari ha trovato fiducia e minuti, quelli che in azzurro mancavano.

Ultima stagione positiva, che gli è valsa la chiamata dello Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto riferito da TMW, infatti, il club russo ha fatto un sondaggio.

La cifra chiesta dal Cagliari è ritenuta però troppo alta dallo Zenit: Giulini, infatti, vuole 25 milioni per privarsi del centrocampista croato classe ’95.