Rrahmani: “Vogliamo vincere l’Europa League! I tifosi mi chiedono di battere la Juve, sono calorosi”

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal. Rrahmani ha parlato del suo ruolo in campo, del rapporto con Gattuso e con tutti i suoi compagni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Qua si allenano bene, stiamo lavorando al massimo, la prossima settimana iniziamo e dobbiamo essere pronti. Mi sento meglio con la difesa a quattro, ho sempre giocato a quattro, in Croazia e con il Verona. Dipende da come l’allenatore vuole giocare, siamo calciatori e dobbiamo ascoltare il mister e dare il massimo”.

“Osimhen è un vero attaccante. È veloce e vuole sempre far gol. Sono tutti forti in avanti. Io in campo sono aggressivo ma corretto, prendo pochi gialli. Ho recuperato più palloni di tutti nella scorsa stagione in Serie A, probabilmente era dovuto alla difesa a uomo di Juric, qui giochiamo a zona, forse ne recupererò di meno”.

“Avere giocatori forti al tuo fianco è importantissimo. Ti aiutano quando sbagli qualcosa. Tutti sono bravi ragazzi e sopratutto forti, c’è un motivo se hanno vinto la Coppa Italia. Il nostro obiettivo è riportare il Napoli dove merita, almeno tra le prime quattro. Speriamo di vincere l’Europa League, il nostro dovere è lavorare partita dopo partita, abbiamo tanti giocatori per fare delle rotazioni e si può puntare in alto in tutte le competizioni”.

“Nella nazionale del Kosovo sono capitano ma il vero leader in campo è Ujkani, secondo portiere del Torino”.

“Non sono ancora andato in centro a Napoli ma penso di farlo nei prossimi giorni. I tifosi sono molto calorosi, mi chiedono di vincere contro la Juventus, di vincere in coppa e campionato. Non faccio promesse che non sono sicuro di mantenere. La mia promessa è che lavoreremo duro e daremo sempre tutto in campo. Possiamo vincere tutte le partite”.