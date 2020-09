Marani (Sky): “Persone vicine ad ADL erano risultate positive, è stato irresponsabile. Dovrebbe dare l’esempio”

Il noto giornalista di SkySport, Matteo Marani, ha commentato, negli studi dell’emittente televisiva, la vicenda della positività al Covid-19 del Presidente del Napoli definendo sconsiderato il suo comportamento. Questa la sua opinione completa:

”Ci troviamo di fronte a un errore commesso dal presidente del Napoli che non ha avuto l’accortezza di attendere in attesa del tampone e con dei sintomi invece di recarsi in Lega. È stata una pesante leggerezza, questa scelta è stata sconsiderata, considerando che una serie di persone a lui vicine era risultata positiva. È un errore che ci deve istruire sulla pericolosità di questo virus. Il Torino ha annullato le due amichevoli.

Sappiamo che molte squadre hanno fatto ritiri chiusi mentre il Napoli no, qualcuno attribuisce questo al contagio. Il primo pensiero va alle 49 persone presenti ieri in Lega. Mi permetto di dire al presidente è che quando si guida ci sono degli esempi da dare, ci sono delle responsabilità maggiori anche nei confronti delle famiglie che ci guardano. In questo momento tante famiglie sono in apprensione per la questione scuole. È stato un errore grave, in errore che non può non essere condannato. Quello che tutti abbiamo chiaro è che dobbiamo tenere le mascherine sempre”