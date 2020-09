Malagò: “ADL è un amico e lo abbraccio ma qualcosa non ha funzionato”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, in una nota dell’ANSA, ha commentato la notizia della positività al Covid del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Malagò si è detto vicino al patron azzurro ma rimane comunque basito, sottolineando come qualcosa non abbia funzionato durante i controlli. Ecco la nota dell’ANSA:

ROMA, 10 SET – “Aurelio è un amico di famiglia, gli sono vicino e lo abbraccio. Giuro che non so niente, solo quello che ho letto ma c’è qualcosa che non mi quadra. Se è tutto quello che ho visto, mi sembra che qualcosina non abbia funzionato. Se c’è stato un focolaio in un raduno o alcuni componenti che hanno frequentato certi posti, il protocollo è chiarissimo, se c’è qualcuno che ha trasgredito c’è una responsabilità a tutti i livelli”, ha concluso a margine della Giunta”.