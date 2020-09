Niente Napoli per Szoboszlai, l’agente: “Non si muove dal Salisburgo”

Dominik Szoboszlai non andrà via dal Salisburgo, a comunicarlo è l’agente del centrocampista ungherese, Matyas Esterhazy, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Esterhazy ha sottolineato come questa decisione sia definitiva e non cambierà in questa sessione di mercato. Niente Napoli dunque per il centrocampista classe 2000 del Red Bull Salisburgo, la scelta di rimanere in Austria sembra essere dovuta alla volontà di giocare la Champions League. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abbiamo deciso di continuare il suo percorso in Austria, Dominik vuole giocare di nuovo la fase a gironi di Champions League con il Salisburgo. La sua decisione è definitiva e non cambierà in questo mercato. È felice e vorrebbe concentrarsi sui suoi prossimi impegni nazionali e internazionali. Abbiamo fatto un annuncio ufficiale prima della pausa per le nazionali per dire che Dominik ha deciso di rimanere a Salisburgo. Quella decisione non è cambiata“.