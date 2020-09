De Magistris: “Auguro pronta guarigione a De Laurentiis. Sono contro la chiusura degli stadi, si potrebbero aprire solo in parte e non ci sarebbero problemi”

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, anticipando il consueto appuntamento del venerdì con Fuori dal Comune, per via dell’amichevole del Napoli con il Pescara. De Magistris ha mandato gli auguri di pronta guarigione al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e ha parlato della riapertura degli stadi, delle regionali e del referendum del 20 settembre. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La cosa importante è augurare una pronta guarigione al presidente De Laurentiis. Sfortunatamente i contagi stanno aumentando di nuovo ovunque. Vediamo un aumento progressivo che ci preoccupa. Ricordo che è assolutamente necessario mantenere le distanze e indossare la mascherina, per la propria salute e quella altrui”.

“Io sarei per un equilibrio dove possa prevalere buon senso e rigore. Evitare l’errore compiuto con le discoteche. Il virus non passa domani ma penso che per gli impianti sportivi ci possa essere una via di mezzo. Sono contrario all’apertura totale ma anche alla chiusura totale. In uno stadio di 60mila persone, portarne 20mila con ingressi scaglionati, distanziamento e mascherine. È un passo che si è fatto con teatri e negozi e non capisco perché non farlo con gli impianti sportivi. É incoerente”.

“Al momento non sto facendo propaganda, andrò a votare. Ho sentito dei dieci progetti per Napoli e ne ero felice ma poi li ho letti e non sono stato più entusiasta. Un presidente della regione che si ricandida dovrebbe dire che cosa ha fatto per Napoli non cosa farà. Al momento metterei la sanità al primo posto. Ho letto il progetto dei trasporti, che sono stati ampiamente smantellati da De Luca. Più che ai piani per Napoli sta pensando a qualche altra città”.

“Per gli italiani può sembrar facile, volete meno parlamentari e molti possono essere tentati a votare si. Se uno ci riflette bene dovrebbe votare no. Tutti i partiti vogliono votare si e già questo dovrebbe far pensare. Il cittadino cosa ne guadagna? Economicamente nulla, ma in termini di democrazia paga un prezzo altissimo perché quei pochi parlamentari che ci sarebbero tutti scelti, non rappresenteranno più le minoranze e alcuni territori non avranno più parlamentari. Perché fare questo, invece di fare vere riforme? Per esempio, perché non eliminare i nominati, ovvero quelli scelti dalla casta. Mantengono la scelta sui nominati e li riducono pure. Sarebbe una vera e propria operazione di potere, una truffa agli italiani. Spiace ma penso che questa riforma sia stata presentata dagli anti casta ma alla fine continua a non far nulla di serio”.