CorSport – Positività ADL, presidenti e dirigenti presenti in Lega dovranno sottoporsi al tampone

La positività del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scosso un po’ tutto il panorama calcistico italiano. In primis per la preoccupazione per la salute del patron azzurro ma anche perché nella giornata di ieri, prima di scoprire la positività, De Laurentiis aveva preso parte all’assemblea di Lega Serie A a Milano. In Lega erano ovviamente presenti la maggior parte dei presidenti e dirigenti dei club di Serie A. Ora l’apprensione è totale e tutti i presenti si stanno attendendo ai protocolli previsti e, molto probabilmente saranno sottoposti al tampone. La Lega ha poi diramato un comunicato dove sottolinea che all’assemblea sono state rispettate tutte le misure previste per la prevenzione dei contagi. Arrivano notizie dalla maggior parte dei presidenti dei club di A, riportate dai colleghi del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

La situazione dei presidenti di Serie A

“All’Hotel Hilton, mentre si discuteva sui diritti tv, c’era naturalmente anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il patron biancoceleste è stato avvistato all’entrata dell’albergo con mascherina. E in un comunicato, la Lega ha assicurato che durante la riunione sono “state rispettate tutte le misure previste per la prevenzione dei contagi”. Con molta probabilità, Lotito e gli altri presidenti e dirigenti della Serie A che hanno partecipato all’assemblea, dovranno sottoporsi al tampone. Anche nella nota della Lega si specifica: “Suggeriamo a tutte le persone che hanno partecipato alla riunione di attenersi a un rigoroso distanziamento sociale e di astenersi per quanto possibile dal presentarsi sui luoghi di lavoro finché l’ATS non avrà assunto le proprie determinazioni””.

“l presidente della Juventus Andrea Agnelli “sta osservando le buone pratiche previste dai protocolli”. Già in isolamento i due dirigenti della Fiorentina Joe Barone e Joseph Commisso, figlio del presidente Rocco Commisso. Entrambi ieri hanno partecipato alla riunione di Lega. Decisione presa in autonomia in attesa dell’esito del tampone. L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, pure lui in assemblea, starà in isolamento a casa nei prossimi giorni, in attesa dell’esito di due tamponi. Anche Urbano Cairo, secondo quanto riferiscono fonti granata, “sta seguendo tutti i comportamenti corretti””.