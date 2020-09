CdM – Gaetano in prestito a Cremona dopo il rinnovo, novità su Bifulco, Tutino, Palmiero e Zerbin

Il Corriere del Mezzogiorno ha reso noto il rinnovo di contratto fino al 2025 per Gaetano e il conseguente passaggio in prestito alla Cremonese. Ufficiali anche i passaggi di Palmiero e Tutino alla Salerniata, il primo in prestito con obbligo di riscatto e il secondo con la formula del prestito secco. Quasi fatta per il prestito di Bifulco al Cittadella. L’esterno Alessio Zerbin, infine, come riferito dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio, è molto vicino all’approdo alla Pro Vercelli.

