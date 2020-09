Cagliari, colpaccio a sorpresa: ad un passo Godin dall’Inter

Inaspettato e clamoroso risvolto di mercato sull’asse Inter-Cagliari. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il club del presidente Giulini è a un passo dall’ingaggio di Diego Godin.

GODIN-CAGLIARI: I DETTAGLI

Dopo l’affare saltato tra le due società per la permanenza di Nainggolan in Sardegna, a sorpresa il Cagliari ha sorpassato la concorrenza del Rennes per Diego Godin. Il centrale uruguaiano, secondo la Rosea, si trasferirà a titolo definitivo dopo solo una stagione in nerazzurro