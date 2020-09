Napoli Szoboszlai – Si chiama Dominik Szoboszlai, è un classe 2000, ad ottobre compirà 20 anni, ma già ha stregato mezza Europa, compreso il Napoli.

Il centrocampista del Salisburgo è seguito da tempo da Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori, ma sulle sue tracce ci sono anche Milan, Juventus, Psg, Liverpool, Barcellona, Manchester City e Liverpool.

Napoli Szoboszlai, chi è?

Nato il 25 ottobre 2000 a Székesfehérvá, una città dell’Ungheria, il giovane calciatore è cresciuto calcisticamente tra Mtk Budapest, Videoton e Salisburgo. Prima di approdare nella squadra “maggiore” degli austriaci, ha giocato per il Liefering dove si è messo in mostra giocando 42 partite e segnando 16 gol in due stagioni.

Il club austriaco l’ha richiamato alla base nel gennaio 2018, notando subito le qualità dell’atleta e inserendolo gradualmente tra i titolari. Il quasi 20 enne, nelle ultime due stagioni, ha giocato 60 gare e segnato 17 reti.

Dominik Szoboszlai

Napoli Szoboszlai, affare aperto

Già in passato, il Napoli, aveva chiesto informazioni su Szoboszlai, ma il giocatore, qualche settimana fa, aveva espresso la sua intenzione di restare un altro anno in Austria, per migliorarsi ancora di più.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e, come già riferito alla sua società, non ha intenzione di rinnovarlo. Il Salisburgo non vorrà perderlo a zero, quindi, lo cederà sicuramente questa estate, o al massimo, la prossima.

La dirigenza partenopea, nelle ultime ore, si è rifatta sotto, cercando di anticipare la concorrenza, ma i 40 milioni di euro richiesti, sono considerati un po’ alti, nonostante il talento che possiede l’ungherese.

Le caratteristiche del calciatore

Nato regista, Szoboszlai piano piano è diventato anche una mezzala e all’occorrenza, anche trequartista, sia centrale che esterno.

Non ha un’ottima dinamicità, ma ha una tecnica invidiabile e un dribbling folgorante. La sua caratteristica migliore però, è l’intuizione nei passaggi e la loro precisione, capaci di creare pericolo ogni volta che possiede palla.

Dominik Szoboszlai, Instagram e Fifa 20

Su Instagram, Szoboszlai è molto seguito, con 102 mila follower e 203 post all’attivo. Su Facebook, la sua pagina, è seguita da 13 mila persone

Su Fifa 20 invece, il suo valore economico è di 10 milioni di euro, mentre, la sua valutazione complessiva è di 87.

