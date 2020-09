Il Napoli insiste per Szoboszlai, Tuttosport: si punta ad uno sconto sul prezzo del cartellino

L’edizione odierna di Tuttosport ci dà nuove informazioni in merito all’interesse del Napoli per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese in forza al Salisburgo.

Secondo il quotidiano l’interesse del Napoli si sarebbe intensificato nelle ultime ore. Il ragazzo è in scadenza nel 2022 e avrebbe fatto sapere al club di non voler rinnovare. Gli azzurri potrebbero approfittarne per strappare uno sconto sul prezzo del cartellino, valutato non meno di 40 mln da parte del club.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: