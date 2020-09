Sportitalia – Llorente rifiuta le squadre italiane: vuole andare all’estero

Fernando Llorente è sempre più lontano da Napoli. Tanti club di Serie A sono su di lui come Benevento, Genoa e anche il Parma. Le destinazioni, infatti, non sembrano convincere l’attaccante basco.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’ex Juventus sarebbe tentato più per un’avventura all’estero. Su di lui ci sono diversi club di Premier, Bundesliga e non escludendo un ritorno anche in patria.

