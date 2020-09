Galeone rivela: “Allegri avrebbe detto sì al Napoli se De Laurentiis l’avesse chiamato questa estate”

L’ex allenatore Giovanni Galeone, nonché amico di Massimiliano Allegri, ha concesso un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha svelato alcuni retroscena riguardi l’allenatore. Ecco quanto evidenziato:

“Allegri ha fatto ‘palo interno’ con l’Inter. È stato molto vicino. Poi Conte è ritornato in buoni rapporti con la società. Perché non è tornato alla Juventus al posto di Sarri? Max è rimasto in ottimi rapporti solo con Agnelli. E questo potrebbe non essere bastato per avallare un suo ritorno. Posso dire che lui mi ha confessato che ha voglia di rientrare nel giro. È pronto.

Al Napoli? Non è molto portato a subentrare. Se De Laurentiis lo avesse chiamato questa estate, probabile che avrebbe accettato.

Sarri? Sono stranito quando sento un allenatore che fa una valutazione della partita o di una parte della stagione sulla base di dati e statistiche. Una partita non si legge così. Questo spesso lo fa Maurizio Sarri, e io non ho nulla contro Sarri”.