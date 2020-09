SKY – Si continua a lavorare allo scambio Milik-Under, ma l’infortunio di Zaniolo può cambiare tutto! I dettagli

Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato alcuni aggiornamenti di calciomercato riguardanti il Napoli.

I partenopei continuano ancora a lavorare con la Roma per lo scambio che dovrebbe portare Milik in giallorosso e Cengiz Under al Napoli. Se lo scambio dovesse andare in porto, anche Dzeko sarebbe libero di essere ceduto.

Non è da escludere, comunque, che l’infortunio di Zaniolo possa far cambiare i piani della Roma circa la cessione dell’esterno turco.

