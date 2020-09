Radio Marte – Petagna, il padre: “Andrea convincerà Gattuso: penso l’abbiano rassicurato sul fatto che resti a Napoli”

Durante la trasmissione Si gonfia la rete, di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Euro Petagna, padre di Andrea Petagna. Euro ha parlato di suo figlio che ha oggi cominciato i primi allenamenti, risultato negativo al Covid, dopo la positività pre ritiro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Ha sentito Andrea oggi?

“No, l’ho sentito ieri sera, oggi ancora no. Era in attesa dell’esito del tampone. Mi ha mandato molte foto dall’albergo e mi ha raccontato i suoi primi giorni napoletani. Lui era in ansia a causa di questi tamponi ma ora è in campo. Ha già iniziato a cercare casa, per ora è in albergo, ora vedremo come si sistemerà”

Resterà al Napoli?

“Io credo che lui sia convinto o comunque abbia avuto delle rassicurazioni in merito. Chiaramente non ci fa molto piacere vedere che tutti si affrettano a scrivere il contrario. Non è una novità, ci siamo abituati. Però Andrea vuole iniziare quest’avventura e sinceramente lui non si lamenta, né ha detto nulla a proposito. Non fa piacere a noi leggere queste cose, si fa sempre fatica ad abituarsi. Noi siamo una famiglia vissuta nello sport e nel calcio in particolare, sappiamo come funziona e non ci meravigliamo di questo. Alla fine siamo abbastanza preparati”.

Andrea dovrà Convincere Gattuso in allenamento

“Andrea ce la metterà tutta, qualcuno magari non lo conosce bene ma sicuramente avrà modo di valutarlo. Lui gioca da 4 anni titolare in Serie A e ha un rendimento e una presenza di partite in campionato che è testimone a suo favore, 30 gol nelle ultime 2 stagioni. Non ce ne sono tantissimi nel suo ruolo che hanno avuto questo rendimento, noi siamo tranquilli, poi vedremo”.

Come sta fisicamente?

“Sicuramente le sue caratteristiche fisiche hanno bisogno di rodaggio. Però ha lavorato ogni giorno con un preparatore, anche in vacanza e pure durante la quarantena in casa a Milano. Certo il lavoro che si fa sul campo è diverso ma credo si sia presentato in condizioni abbastanza buone da quello che mi risulta. Io ero molto contento del fatto che potesse lavorare con un allenatore come Gattuso che ha qualità dal punto di vista tecnico e umano, lo farà crescere. Stiamo tutti con le dita incrociate”.

