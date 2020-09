Radio Marte – L’agente di Lasagna lo lancia al Napoli: “Se arrivasse, potrebbe giocare con Osimhen”

Durante la trasmissione Si gonfia la rete, di Raffaele Auriemma, in onda su Radio Marte, è intervenuto Massimo Briaschi, agente tra gli altri di Lasagna e Maggio. Briaschi ha parlato proprio di Lasagna, lanciandolo al Napoli in coppia con Victor Osimhen. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lasagna al Napoli? Non è una novità che piaccia al Napoli, se ne parla da un paio di anni ogni volta. La situazione è che Lasagna ha un contratto con l’Udinese e quindi l’accordo dev’essere trovato in primis con i friulani e poi vedere se ci saranno sviluppi. Atlernativa a Osimhen? Nell’eventualità, perché parliamo di cose che ora non hanno riscontro, io credo che sono due giocatori che possono anche giocare assieme. Poi però dobbiamo mettere gli autovelox! Mi sembra che Giuntoli e Gattuso. Osimhen è ottimo per l’attacco alla profondità. Scetticismo nell’andare a Napoli? Ripeto, che il giocatore piaccia al Napoli (e non solo) è realtà. Da lì ci sono accordi da fare con l’Udinese, perché il club determina il sì o il no. Colloquio tra i club per il giocatore? Non lo so”.

