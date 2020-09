Radio Marte – Il Napoli ci riprova per Szoboszlai: l’ungherese vuole essere ceduto

Durante la trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma, in diretta ai microfoni di Radio Marte, proprio il giornalista ha dato importanti novità di calciomercato. Auriemma ha parlato del ritorno di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000, negli interessi di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli, che insiste per Veretout ma ogni giorno che passa capisce che la Roma non lo vuole vendere, preferisce piuttosto vendere Diawara e un altro centrocampista. Il Napoli dunque sta andando forte di nuovo su Szoboszlai. Questo è il Napoli su cui si sta puntando forte. Il calciatore, che è ungherese, sta facendo una bella battaglia con il suo club per essere ceduto al Napoli. Ha il contratto in scadenza e sta scalciando per andare via”.

