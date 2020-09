Primo allenamento per Petagna, il messaggio social dell’attaccante

Andrea Petagna, dopo i giorni di isolamento, è risultato negativo al tampone e si è finalmente aggregato ai suoi compagni, sostenendo il primo allenamento a Castel Volturno. Petagna, causa positività al Covid, non ha potuto prendere parte al ritiro di Castel di Sangro e solo ora potrà dimostrare il suo valore a Gattuso per rimanere al Napoli e non essere solo una pedina di scambio. Intanto è arrivato il messaggio di Petagna, tramite il suo profilo Instagram, dopo il suo primo allenamento in azzurro. Ecco il messaggio dell’attaccante:

“Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli!”.

