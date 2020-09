Presidente Regione Piemonte: “Se il DPCM non cambierà nuovamente, Juve-Napoli sarà a porte chiuse”

Durante il programma Radio Goal, in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte. Cirio ha parlato del nuovo DPCM che proroga la chiusura degli impianti sportivi più grandi almeno fino al 30 settembre. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il nuovo DPCM non ci permette di presentare dei piani o proposte che possano essere validate nazionalmente fino al 7 ottobre. Una partita di Serie A che fa decine di migliaia di spettatori è un evento eccezionale. Il piano presentato dalla Juventus prevedeva l’ingresso di circa 8mila persone a fronte dei 40mila posti disponibili dell’Allianz Stadium. Per pochi giorni Juventus-Napoli sarà a porte chiuse, salvo che il DPCM cambi nuovamente le regole. C’è più rischio di assembramento in un supermercato che in uno stadio da 40mila posti, distanziati, con ingressi scaglionati. Io ad inizio marzo ho bloccato Juventus-Milan, poi il Governo Conte l’ha autorizzata. Non è una questione di consenso. Qui la valutazione è diversa, non è delle squadre, non c’è contatto tra giocatori e pubblico. Il rischio rimane sempre, questo si. Dobbiamo tornare alla normalità ma facciamolo in modo lineare”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: