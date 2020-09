Olanda-Italia, Insigne strappa applausi ed elogi: 6,5 il voto più basso sui quotidiani

Serata da ricordare per la Nazionale Italiana, che in Nations League si impone in trasferta per 0-1 con l’Olanda. Man of the match è stato Barella, autore del gol vittoria su assist di Immobile, ma tra i più positivi in campo c’è stato il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

Il napoletano ha strappato applausi ed elogi da tutti i quotidiani, tant’è che il voto più “basso” è il 6,5 de Il Corriere delle Sera. Di seguito voti e giudizi dei maggiori quotidiani italiani:

Gazzetta dello Sport 7: “Sincronismi perfetti con Spinazzola, quando si accentra fa cose da rifinitore: due volte per Immobile, la seconda ‘chiama’ il suo assist. E quanto corre“.

Corriere dello Sport 7: “Novanta minuti a pieno ritmo, con continue ripartenze, con guizzi a raffica. Lavora sodo e bene al fianco di Immobile. I due si trovano come ai tempi del Pescara“.

Tuttosport 7: “Il piccoletto del Napoli cerca due volte in gol alla Del Piero. Cuore e classe“.

Repubblica 7,5: “Dilata le maglie fragili della difesa Orange“.

Il Mattino: 7

Corriere della Sera 6,5: “L’intesa con Spinazzola sulla sinistra è una delle cose migliori. Il suo tiro a giro, ancora no“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: