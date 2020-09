Cm.it – Incontro a Milano tra Giuntoli e l’agente di Nandez: al Cagliari può finire Ounas! I dettagli

Importanti manovre di calciomercato legate al Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un centrocampista che possa prendere il posto di Allan, passato all’Everton.

In queste ore è tornato prepotentemente in auge il nome di Nahitan Nandez, mediano in forza al Cagliari. Infatti, secondo quanto riferito dai colleghi di calciomercato.it, nella giornata di ieri c’è stato un incontro a Milano tra Cristiano Giuntoli e l’agente del centrocampista uruguayano, Pablo Bentancur.

Ieri il direttore sportivo sardo, Carta, era a Milano ed ha confermato a Giuntoli che il club isolano vuole per Nandez 35 milioni più 5 di bonus. All’interno della trattativa c’è Ounas valutato dal Cagliari 15 milioni, ma il franco-algerino verrebbe acquisito in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione sulla scorta del modello Napoli–Roma con Manolas e Diawara.

Il Napoli sta provando ad abbassare le pretese, mentre con Nandez e con il suo entourage non ci saranno difficoltà a chiudere l’accordo. Si aspetta la prima offerta ufficiale del Napoli, che potrebbe arrivare entro la fine di questa settimana

