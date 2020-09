Sky – Difficoltà per lo scambio Milik ed Under. La trattativa frena anche l’arrivo di Dzeko alla Juventus

AGGIORNAMENTO 23:30 – Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky, non sembra essersi trovata l’intesa tra Napoli e Roma. Lo scambio tra Milik ed Under sembra in fase di stallo. Solo in caso di accordo tra le due squadre sarà liberato anche Dzeko alla Juventus.

Arek Milik è sempre più lontano da Napoli. Il polacco interessa molto alla Roma e i giallorossi avevano pensato di inserire Cengiz Under come contropartita. I due club non hanno trovato ancora un accordo sullo stipendio del giocatore turco. La Roma, quindi, cerca altre piste.

Secondo quanto riferito dal collega Mirko Calemme di Calciomercato.it, la Roma starebbe valutando Oliver Giroud del Chelsea ma anche Aleksandr Kokorin dello Spartak Mosca.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: