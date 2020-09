Juve, retroscena sull’addio di Sarri: “Mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile”

Sul Corriere di Torino di oggi si torna a parlare dell’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina delle Juventus. I colleghi offrono alcuni retroscena sull’addio del tecnico toscano. Un confronto c’è stato e la società bianconera avrebbe anche provato a raggiungere la risoluzione contrattuale, ma Sarri è stato fermo sulla sua richiesta: rimarrò a libro paga per 6 milioni per tutta la stagione, poi potrà essere liberato con una stagione di anticipo, pagando una penale di 2,5 milioni di euro.

Sarri ha poi fatto spazio ad Andrea Pirlo, che arriva sulla panchina della Juve come l’esatto contrario del “Comandante”. Per Sarri, una gavetta lunghissima, per Pirlo la primissima esperienza su una panchina. Il tecnico ex Napoli, avrebbe però lasciato anche un messaggio, prima di salutare tutti, alla società:

“Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile”

