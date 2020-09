Ds Crotone: “Trattiamo Luperto ma dipende dalla questione difensori a Napoli. Impossibile prendere Ounas”

Durante il programma Radio Goal, in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone. Ursino ha parlato dell’interessamento dei calabresi ad alcuni giocatori del Napoli, uno su tutti Luperto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo parlando di Luperto con Giuntoli, in questo momento trovano difficoltà perchè giustamente non sanno cosa succederà con i difensori centrali. Secondo me Luperto devono farlo giocare, noi siamo pronti a prenderlo. Ounas? E’ un giocatore bravo, noi sui giocatori bravi cerchiamo di andare ma credo sia impossibile prenderlo, non possiamo pagare lo stipendio che lui percepisce al Napoli”.

