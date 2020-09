Nations League, il Belgio travolge l’Islanda: in gol anche Mertens

Il Belgio è sempre più capolista nel Gruppo 2 di League A della Nations League. Dopo la vittoria contro la Danimarca, arriva anche quella contro l‘Islanda.

Gli islandesi vanno in vantaggio con il gol di Fridjonsson ma in due minuti il Belgio rimonta. Prima Witsel e poi Batsuayi risolvono la questione. A realizzare il terzo gol è proprio l’azzurro Dries Mertens su assist di De Bruyne. Al gol dell’azzurro è seguito poi un’altra rete di Batsuayi e il gol di Doku per il 5-1 finale.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: