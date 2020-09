Napoli Riccardi – Sfuma il possibile passaggio di Alessio Riccardi dalla Roma al Napoli. Infatti, il giovane 2001, poteva essere inserito nella maxi operazione che i due club stanno studiando: Under e il 19 enne in azzurro in cambio di soldi e Arkadiusz Milik.

Alessio Riccardi

Secondo Sky, il centrocampista cercherà continuità in Serie B. Infatti, c’è l’accordo su tutto con il Pescara. Gli abruzzesi erano vicino al calciatore già qualche giorno fa, poi la trattativa aveva avuto una brusca frenata, ma nelle ultime ore tutto si è messo nel verso giusto. Scambio di documenti in corso.

Ora, il Napoli, dovrà fiondarsi su un altro giovane della Primavera giallorossa: il 2002 Edoardo Bove.

