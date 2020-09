Under accetta il Napoli, salta il Pescara per Riccardi, ma c’è anche il 2002 Bove: Napoli e Roma pronte a chiudere la maxi-operazione

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, circola ottimismo sulla chiusura a breve della maxi-operazione sull’asse di mercato Napoli-Roma, con Milik in giallorosso e Under con un Primavera in azzurro. Questo perché l’esterno offensivo turco ha accettato la proposta del Napoli, si lavora sui ‘benefit’, e oltre a lui anche Milik pare adesso convinto dalla proposta dei giallorossi, visto che la Juventus sembra ormai orientata verso altri profili (Luis Suarez o Alvaro Morata, ndr).

Il Napoli ha chiesto un conguaglio alla Roma ma, per compensare quest’aspetto che non è nella testa dei dirigenti giallorossi, potrebbe arrivare un Primavera, i primi nomi sono quelli dei centrocampisti tuttofare Alessio Riccardi (classe 2001) e Edoardo Bove (classe 2002). Trattativa vicina alla conclusione, allora, mancano solo gli ultimi dettagli per definire in tutto la trattativa.

