ULTIM’ORA – Ancora contagi al PSG: anche Mbappé positivo al Coronavirus!

Continuano ad aumentare i casi di contagi da Coronavirus per i calciatori del PSG. Dopo il caso degli atleti insieme in vacanza ad Ibiza, poi risultati positivi al Covid 19 (tra cui Neymar e Di Maria), oggi arriva anche la notizia relativa a Mbappè.

L’asso francese è infatti risultato positivo ad un controllo svolto con la sua Nazionale. L’attaccante è stato posto in quarantena e ovviamente non potrà partecipare alla sfida che la Francia avrebbe dovuto giocare domani contro la Croazia in Nations League.

