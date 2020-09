L’Everton sonda il terreno per Under: Ancelotti pronto a beffare il Napoli

Il Napoli sta trattando da tempo Cengiz Under, esterno della Roma. Con il club capitolino c’è un discorso aperto anche per quanto riguarda una maxi operazione.

Come rivela il Corriere dello Sport però, sulle tracce del turco si è messo anche Carlo Ancelotti. L’ex tecnico azzurro è pronto a beffare la sua ex società per prendere il classe 1997.

Per ora c’è stato solo un sondaggio dell’Everton, formazione allenata dal mister di Reggiolo, ma si potrebbe tramutare in qualcosa di più nei prossimi giorni.

