Durante il match di Nations League Portogallo-Croazia CR7, costretto in tribuna da un’infezione al piede, è stato richiamato in quanto non stava indossando la mascherina come da norma anti-covid.

Un’addetta dello staff Uefa lo ha quindi invitato ad indossarla, richiesta prontamente accolta dal portoghese nonostante fosse sufficientemente lontano dalle altre persone sedute in tribuna.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: