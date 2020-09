Il Parma guarda ancora in casa Napoli: interessano Luperto e Petagna

I rapporti tra Napoli e Parma sono ottimi. In questi anni sono tanti i calciatori azzurri che poi sono passati in gialloblu, e questo binomio potrebbe continuare.

Infatti, secondo quanto riferito dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, i ducali sarebbero interessati a due calciatori partenopei. I giocatori in questione sono Luperto e soprattutto Petagna. Per l’attaccante il Napoli farà le dovute valutazioni, visto che ha saltato il ritiro causa Coronavirus e in attacco potrebbe ritrovarsi chiuso da Mertens e Osimhen.

