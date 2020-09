Serata di relax per Osimhen, ieri cena e passeggiata nel cuore di Napoli: tanti selfie con i tifosi

La ripresa degli allenamenti per i calciatori del Napoli è fissata per domani mattina. I ragazzi di Gattuso ne hanno approfittato per godersi qualche ora di svago in città.

Tra questi c’è anche il nuovo acquisto Osimhen che sta scoprendo pian piano Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il nigeriano ieri sera si è concesso una cena e una passeggiata alla Riviera di Chiaia. Tantissimi i tifosi che l’hanno incrociato e al quale il giocatore non ha negato selfie e saluti.

