Sportmediaset – Olanda-Italia: Insigne ancora titolare, Di Lorenzo in ballottaggio con D’Ambrosio. Meret in panchina

È al lavoro la Nazionale Italiana in vista del match valevole per la seconda giornata di Nations League contro l’Olanda. Gli azzurri devono riscattare la brutta prestazione offerta contro la Bosnia.

Come riporta Sportmediaset, il CT Mancini effettuerà qualche cambio in formazione, per dare freschezza alla squadra. In porta scontata la conferma di Donnarumma, mentre in difesa ci sarà qualche cambio. A destra ballottaggio tra Di Lorenzo e D’Ambrosio, i centrali saranno Bonucci e Chiellini, mentre a sinistra spazio a Spinazzola. A centrocampo torna Jorginho come regista, al suo fianco ci saranno Barella e Zaniolo (o Locatelli).

Nel caso in cui il calciatore della Roma dovesse essere schierato a metà campo, in attacco nel ruolo di esterno destro giocherà Kean. Il reparto offensivo sarà completato dalla presenza di Immobile e Insigne.

LA PROBABILE FORMAZIONE

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo (D’Ambrosio), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Zaniolo (Locatelli), Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

